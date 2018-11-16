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محافظات

مستقبل وطن بالشرقية ينظم ماراثونا تحت شعار مصر بشبابها ضد الإرهاب

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، بالتنسيق مع أمانة الشباب بالشرقية ماراثونا للجري والمشي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب بالإضافة للمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة والأهالي بداية من أمام مقر الحزب بمنطقة مدرسة السلطان عويس وصولا لنادي الصفوة الرياضي بالعاشر.

أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام لمستقبل وطن بالشرقية أن الحزب وجه رسالة قوية من خلال شبابه بالماراثون الرياضي تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد.. مصر بشبابها ضد الإرهاب" مستخدمين لغة الرياضة التي تستوعبها كل الأديان والجنسيات والفئات والطبقات المجتمعية بمشاركة الفتاة والمرأة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم ركيزة أساسية لها دور كبير في التنمية والاستقرار.

فيما أكد أمين الحزب بالعاشر من رمضان أن عدد المشاركين تخطي 1500 شاب وفتاة وامرأة مشيدًا بالتمثيل الوطني المشرف لذوي الإحتياجات الخاصة الذين تقدموا الماراثون رافعين العلم المصري مؤكدين دورهم الذي لا يقل أهمية عن غيرهم، وقدم الشكر لكل الجهات التنفيذية والأمنية التي ساهمت علي نجاح اليوم.
مستقبل وطن بالشرقية ينظم ماراثونا تحت شعار مصر بشبابها ضد الإرهاب
مستقبل وطن بالشرقية ينظم ماراثونا تحت شعار مصر بشبابها ضد الإرهاب
مستقبل وطن بالشرقية ينظم ماراثونا تحت شعار مصر بشبابها ضد الإرهاب
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