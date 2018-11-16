ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:11 م
صدى البلد
رشا عوني
بعد أسبوع عمل طويل، تنتظر الفتيات إجازة الجمعة لقضاء عطلة مميزة برفقة الأهل والأصدقاء، والأخريات يستغلن هذا اليوم للعناية بأنفسهن وبشرتهن وشعرهن فضلا عن الاسترخاء من أجل راحة الجسم بعد تعب الأسبوع.

لكن إذا قررتي قضاء نزهة مع أصدقائك في يوم العطلة، عليكي اختيار ستايلات مختلفة عن التي ترتدينها طيلة الأسبوع في العمل، ومن أنسب الاستايلات لهذا اليوم:

1-فستان شتوي قصير مع "بوت" طويل، وبالطبع هو ستايل لا يناسب سوى الخروجات، فيمكنك اختياره مساء اليوم.

2-قميص جينز مع كارديجان، وهي إطلالة كاجوال وبسيطة تمنح الفتيات الأناقة.

3-كارديجان شتوي طويل مع توب وبنطال، وهي إطلالة عملية وبسيطة ومريحة أيضًا وتتناسب مع عطلة اليوم.

4-تنورة قصيرة مع قميص كاروهات وحذاء شتوي أنيق، وهي إطلالة تمنحك أناقة وأنوثة مميزة في عطلة نهاية الأسبوع.
4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور
4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور
4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور
4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور
4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

فرجاني ساسي يقود التشكيل المتوقع لتونس في مباراة مصر

بعد كارثة السيول.. أجواء الطقس فى الكويت الآن.. فيديو

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة لها

مصر الحلوة .. محافظ الدقهلية المسيحي يشارك وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد ويحضر خطبة الجمعة ..صور

احترس.. 5 أفعال شائعة بين الناس تعرضهم للإفلاس يوم القيامة.. فيديو

أبو شقة يرد على طلب 26 قياديا وفديا بوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا لبطلانها

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

الحضرى: إن شاء الله ترجع مصر بألف خير يابيبو

حقيقة وجود فريق النادى الأهلى فى إسرائيل.. صور

340 مليون جنيه سيولة مالية في حسابات الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور
الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٧ أيّام .. فيديوجراف
البيئة: الأساس في التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الثقافات الإيجابية للبشر
تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟