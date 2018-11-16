4 ستايلات كاجوال مناسبة للويك إند.. صور

بعد أسبوع عمل طويل، تنتظر الفتيات إجازة الجمعة لقضاء عطلة مميزة برفقة الأهل والأصدقاء، والأخريات يستغلن هذا اليوم للعناية بأنفسهن وبشرتهن وشعرهن فضلا عن الاسترخاء من أجل راحة الجسم بعد تعب الأسبوع.



لكن إذا قررتي قضاء نزهة مع أصدقائك في يوم العطلة، عليكي اختيار ستايلات مختلفة عن التي ترتدينها طيلة الأسبوع في العمل، ومن أنسب الاستايلات لهذا اليوم:



1-فستان شتوي قصير مع "بوت" طويل، وبالطبع هو ستايل لا يناسب سوى الخروجات، فيمكنك اختياره مساء اليوم.



2-قميص جينز مع كارديجان، وهي إطلالة كاجوال وبسيطة تمنح الفتيات الأناقة.



3-كارديجان شتوي طويل مع توب وبنطال، وهي إطلالة عملية وبسيطة ومريحة أيضًا وتتناسب مع عطلة اليوم.



4-تنورة قصيرة مع قميص كاروهات وحذاء شتوي أنيق، وهي إطلالة تمنحك أناقة وأنوثة مميزة في عطلة نهاية الأسبوع.