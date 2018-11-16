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أخبار البلد

أبو الغار يحذر من منح تراخيص مزاولة المهنة لغير الأطباء

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
محمد غالي
حذر الدكتور محمد أبو الغار -أستاذ النساء والتوليد ورائد أطفال الأنابيب- وزارة الصحة من فتح سجلات التسجيل ومنح ترخيص مزاولة المهنة لغير الأطباء من خريجى العلوم الصحية، مطالبا بفتح تحقيق دقيق فى هذا الموضوع لأن عواقبه خطيرة على المرضى وعلى مستقبل الوزارة نفسها.

وأشار د. أبو الغار فى حديثه المسجل لموقع نقابة الأطباء عن هذه الأزمة قائلا: كل مهنة لها قواعد وأصول فهناك مهن لا تحتاج سوى الخبرة مثل الأعمال الحرفية كالسباك والسمكري ولا تتطلب شهادة جامعية، لكن المهن زى الطب لابد من الحصول على شهادة البكالوريوس ويعقبها دراسات وتدريبات أخرى للتخصص ومزاولة المهنة.

وأوضح أبو الغار أن خريجي العلوم الصحية سواء تخرجوا من معاهد أو كليات فالمسميات غير مهمة ولكن المهم هو أنهم ليسوا أطباء ولا يصح أن يقوموا بدور الطبيب لكنهم مطلوبون جدا كمساعدين للطبيب.

وأردف أبو الغار قائلًا, فى مصر مثل كل دول العالم هؤلاء الخريجون مطلوبون بتخصصاتهم الحقيقية ومسمياتهم الحقيقية ليعملوا بإشراف طبى وغير مسموح لهم بالتوقيع على تقرير أو إجراء تحاليل أو تخدير وغيره.

وتابع: "للأسف وزارة الصحة لأسباب غير مفهومة فتحت باب التسجيل لخريجى العلوم الصحية ليعملوا كأخصائيي تحاليل والسؤال من الذى سيتحمل نتيجة خطأ التحليل فى هذه الحالة من قام به أم المسئول الذى منحه الترخيص بذلك .. لهذا على الوزارة أن تعيد النظر فى هذا الموضوع الخطير الذى سيؤثر على المريض ومستقبل الوزارة نفسها".
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