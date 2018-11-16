تحرير 100 محضر إشغالات في حملة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مرورية استهدفت إزالة الإشغالات بالطريق العام وتعديات بعض الباعة الجائلين.



وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن تحرير 100 محضر متنوعًا لإزالة الإشغالات بشوارع المحافظة تنوعت ما بين إشغالات وبائع متجول وفرش خضار وبناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى 371 حالات مضبوطات أخرى.



واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر لهم.