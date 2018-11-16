أحمد الكاس: مباراة الترجي لن تؤثر علي لاعبي الأهلي في لقاء مصر وتونس

أكد أحمد الكاس نجم الزمالك السابق ومدرب فريق أبوقير للأسمدة الحالي أن مباراة مصر وتونس صعبة نسبيا لأنها أول اختبار حقيقي للفراعنة والجهاز الفني.



وأضاف الكاس في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: الفريقان صعدا من دور المجموعات لكن مازالت الاستفادة الفنية من المباراة كبيرة جدا لتجريب بعض العناصر الجديدة في مباراة قوية".



وأكمل، مباراة الأهلي والترجي وخسارة بطولة أفريقيا لن تؤثر كثيرا على اللاعبين لأنهم أصحاب خبرة دولية كبيرة سيتم الفصل بين النادي والمنتخب وهم علي قدر عال من الذكاء.



واختتم نجم الزمالك والأولمبي، لن يقترب أحد من اختيارات أجيري المدير الفنى لأنه فقط من سيتم حسابه وأتمني نتيجة طيبة تسعد الشعب المصري وبداية طيبة لعودة الفراعنة لسابق عهدهم.