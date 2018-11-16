دياب اللوح: لا يمكن كسر إرادة شعبنا الفلسطيني ومن يظن ذلك فهو واهم

أكد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ جميع التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود.



جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أمس الخميس، لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.



وأضاف اللوح، أن هذه النوايا الإسرائيلية المبيتة من خلال انتهاكاتها وعدوانها تبين أن إسرائيل لا تريد السلام وتتمادى بجرائمها وانتهاكاتها اليومية، ومن يعتقد أيضا أن الشعب الفلسطيني يمكن أن تكسر إرادته، فهو واهم تماما، لافتا إلى أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشئون المغتربين رياض المالكي، تقدمنا بطلب رسمي للجامعة العربية، لعقد هذه الدورة الطارئة، حيث من المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن الموقف العربي الجماعي من هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وضرورة توفير الحماية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي السافر الأخير على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد 14 شهيدا و36 جريحا وتدمير مئات المنازل والذي يكشف هوية إسرائيل العدوانية التي تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية ومعتبرة نفسها دولة فوق القانون، مشددا على أنه لا بد من تدخل سريع لتوفير الحماية لشعبنا الأعزل.



وأكد سفير دولة فلسطين، أنه سيأتي اليوم الذي سيقدمون فيه القادة الإسرائيليين للعدالة ومهما فعلوا لا يمكن أن تحقق أهدافهم في ترحيل الشعب الفلسطيني أو إضعاف إرادته في تقرير المصير أسوة بباقي الشعوب.