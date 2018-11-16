بالأسماء.. الفائزون في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

انتهت الجامعات من جولات انتخابات الاتحادات الطلابية، وبعد انتخاب رؤساء اتحادات الكليات، تم انتخاب مجلس اتحاد طلاب كل جامعة، والرئيس والنائب.



وفازت 9 فتيات بمناصب ما بين رئيس اتحاد الجامعة، أو نائب الرئيس، وتصدرت الفتيات منصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، لأول مرة.



وتضم المستندات المرفقة، أسماء الطلاب الفائزين بمناصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل الجامعات الحكومية.



وحرص الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على حضور فعاليات تنصيب مجلس اتحاد الطلاب بجامعتي عين شمس، والقاهرة، والتقاط الصور التذكارية مع الفائزين.