محلية النواب: أزمة القمامة والمواقف غير الرسمية.. أبرز أولوياتنا

قال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن اللجنة تعكف خلال الفترة المقبلة على مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي تتضمن أزمة القمامة والموقف الرسمية والغير رسمية.



وأكد الدامى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تستأنف اجتماعاتها خلال الأيام المقبل لمناقشة أبرز الموضوعات التى تتصدر أولويتها والتى تتعلق بحياة المواطن.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 من شهر نوفمبر الجارى، بعد أن وافق فى جلسته الأخيرة على على تعديلات قانون التعليم فى مجموعة وأجل التصويت النهائي لجلسة لاحقة نظرا لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثى الأعضاء.