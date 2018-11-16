مواطن يشكو التعديات على ميدان الحصري بـ 6 أكتوبر

وجه المواطن أحمد أبو القاسم أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار التعديات ما يؤثر على حركة السير بميدان الحصرى في مدينة 6 أكتوبر.



وقال "أحمد"، إن ميدان الحصرى يعانى من تعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهى على مساحة الشارع ما يعرقل حركة السير وينشر نوعا من أنواع البلطجة بالحى.



وطالب "تامر" من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعامل مع الأمر وإزالة هذه التعديات لإعادة الميدان لشكله الحضارى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.