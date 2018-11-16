ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رانيا فريد شوقى تواصل تصوير أبو العروسة 2 في الهرم.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:21 م
صدى البلد
سمر سعد
تواصل الفنانة رانيا فريد شوقى تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" اليوم بإحدى الشقق في الهرم.

ونشرت رانيا على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو لها أثناء تصوير مشاهد المسلسل.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها رانيا خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج منها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

loading...

ترشيحاتنا

صحيفة: تركيا بدأت تأسيس قاعدتها العسكرية في السودان

لقاء مصر وتونس فى عيون الخبراء..مجدى عبدالغنى : مباراة صعبة.. وحاجى : منافسة على الزعامة

السلام والمحبة فى قارب واحد ..محافظ الدقهلية المسيحي يحضر خطبة الجمعة ويفتتح مسجدا

بالأرقام.. تونس تتفوق على مصر فى تاريخ المواجهات بـ16 فوز

فرجاني ساسي يقود التشكيل المتوقع لتونس في مباراة مصر

شاهد.. صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجد النبوي

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

أول تعليق من الأهلي بعد تأجيل السوبر المصري السعودي

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو

جهود مكثفة لإعادة جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة لها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور
الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٧ أيّام .. فيديوجراف
البيئة: الأساس في التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الثقافات الإيجابية للبشر
تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟