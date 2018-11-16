رانيا فريد شوقى تواصل تصوير أبو العروسة 2 في الهرم.. فيديو

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقى تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" اليوم بإحدى الشقق في الهرم.



ونشرت رانيا على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو لها أثناء تصوير مشاهد المسلسل.



ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها رانيا خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج منها.



"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.



