ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الإهمال الطبي في ندوة بجامعة المنيا بالتعاون مع وزارة الصحة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
قســـم التعليم
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، اليوم، ندوة بكلية التربية النوعية حول الإهمال الطبي كأحد أنواع العنف ضد المرأة تحت عنوان "الفحص بأشعة الماموجرام للسيدات فوق سن الأربعين" بالتعاون مع كلية الطب بجامعة المنيا ووزارة الصحة والإسكان، بهدف خلق وعي صحي وقانوني ومجتمعي حول خطورة الإهمال الصحي وبخاصة المتمثل في سرطان الثدي.

أقيمت الندوة برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة زينب أمين عميدة كلية التربية النوعية، وبحضور الدكتور أحمد سعيد وكيل كلية التربية النوعية، والدكتورة يسرا عبدالله الأستاذ بكلية التربية النوعية ومنسق الكلية.

حاضر في الندوة الدكتورة منال أبو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب البشري ومنسق الوحدة بكلية الطب، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون المدني بكلية الحقوق ومنسق الوحدة على مستوى الجامعة.

وأوضح الدكتور جمال عاطف محاضر الندوة دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا وخارجها، وما تقدمه من الدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف ضد المرأة والمرأة المعنفة، مستعرضًا دور الإهمال الطبي والصحى المبني على أساس النوع وما يمثله من صور العنف الواقع على المرأة، والذي يتطلب منا العمل على بيان خطورته على المجتمع وعلى المرأة ومحاولة القضاء عليه.

كما تناولت الدكتورة منال أبو سمرة طبيعة مرض سرطان الثدي ومسبباته، وطرق اكتشافه المبكر، والتعرف عليه، وكيفية علاجه، ومتي يحدث التدخل الجراحي لتحقيق نتائج ممتازة في التخلص منه والذي تقدمه الدولة بالمجان لمن يتم اكتشافه لديهن.
loading...

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة بسبب مترو الأنفاق

340 مليون جنيه سيولة مالية في حسابات الأهلي

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

لأول مرة.. أمريكا ترفض انسحاب إسرائيل من الجولان

شاهد.. زوار حديقة الجيزة يختبئون داخل قفص الحيوانات

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

ملفوفا بالعلم المصري.. قاهرة المعز تستقبل جثمان البطل ساطع النعماني خلال ساعات.. جنازة عسكرية فى وداع وحش ملحمة بين السرايات .. والفقيد: خلى بالكم من مصر

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

شاهد.. ابنة محمد رمضان نسخة طبق الأصل منه

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

ظهور نادر للذئب الأسود في الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور
الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٧ أيّام .. فيديوجراف
البيئة: الأساس في التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الثقافات الإيجابية للبشر
تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟