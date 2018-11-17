دينا إبراهيم: قريبا مصر ستحتل المرتبة الأولى فى عالم تجميل الأسنان

أكدت الدكتورة دينا إبراهيم، أخصائى الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين، أن كل المؤشرات الطبية المرتبطة بطب وعالم الأسنان تتجه ناحية أن مصر ستكون فى المرتبة الأولى فى عالم طب وتجميل وزراعة الأسنان، وذلك لما تمتلكه من مهارات طبية بشرية ومراكز متكاملة تنافس بقوة باقى المراكز الموجودة على مستوى العالم.



وقالت "إبراهيم" إن مصر تشهد تطورا مذهلا في طب الأسنان، والمعايير أصبحت عالمية وأصبح لدينا تقدم غير مسبوق في الطرق العلاجية وحجم المعرفة المتوافرة في علم طب الأسنان، ولدينا القدرة على حل مشاكل الأسنان لم تحلها بعض الدول الأجنبية حتى الآن.



وأضافت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير علم طب الأسنان في مصر بعد أن أصبح الخبير المصري محاضرًا مطلوبا لإلقاء محاضرات حول العالم، حتى يستفيد العالم كله بخبرته في كل مكان.



وأشارت "إبراهيم" إلى أن طب الأسنان في مصر أصبح أكثر تقدما، حيث يمكن أن يقوم الفرد بعمل أسنانه بالكامل مهما كان يعاني من مشاكل في الأسنان فسيقوم بإصلاحها في وقت قياسي، مما يحدث طفرة في عالم طب الأسنان في مصر ويجعلها منبر الشرق الأوسط.