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رياضة

الأهلي يفتتح المعرض السنوي للأعمال الفنية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
افتتح النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة المعرض السنوي للأعمال الفنية لعام 2017- 2018 تحت إشراف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

افتتح المعرض الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، برفقة اللواء علاء إسماعيل، مدير أمن مقر النادي بالجزيرة، وفي حضور ولاء عبد الرازق، مدير إدارة المكتبات بالنادي، ومحمد الألفي مدير إدارة الخدمات، ولفيف من أساتذة الفنون في مصر، يتقدمهم الدكتور أشرف ذكي من كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، والدكتور طاهر عبد العظيم بكلية فنون جميلة جامعة حلوان قسم الديكور، والدكتور هشام رمضان، بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة قسم التصميم.

وشهد المعرض إقبالا كبيرًا من أعضاء النادي وأبنائهم الذين حرصوا على تفقد الأعمال الفنية المتنوعة التي بلغ عددها أكثر من 200 لوحة وعمل فني.

وأقيم المعرض تحت إشراف ولاء عبد الرازق، مدير إدارة المكتبات وإبتسام شوقي، رئيس قسم النشاط الفني بالنادي، وتسنيم محمد، مدرب النشاط الفني.

وفي نهاية المعرض قام الحضور بتسليم أبناء أعضاء الأهلي شهادات التقدير؛ لتميزهم في تقديم الأعمال الفنية المختلفة.
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