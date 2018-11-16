محمود حامد يشيد بمعرض الأهلي للأعمال الفنية

أشاد الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، بالمعرض السنوي للأعمال الفنية الذي افتتح ظهر اليوم الجمعة بمقر الأهلي بالجزيرة، وسط حضور لفيف كبير من أعضاء النادي وأبنائهم المشاركين في المعرض بلوحاتهم وأعمالهم الفنية التي نالت استحسان الجميع.



وأضاف الدكتور محمود حامد أنه يشعر بالإعجاب الشديد لحجم الأعمال الفنية الكثيرة والمتميزة والتي تم تنفيذها في وقت قياسي، مؤكدا أن الأهلي قدم نموذجًا فريدًا من نوعه بعد اهتمامه بالجانب الفني والثقافي لأعضائه؛ ليثبت الأهلى للجميع أنه كمؤسسة رياضية لا يهتم بالجانب الرياضي والبدني فقط، وإنما بالجانب الفني والثقافي أيضا.



وأشار إلى أن الاهتمام بالجانب الفني لدى الأطفال في هذه المرحلة أمر مهم جدًا، خاصة أنه يشكل وجدانهم وتطلعاتهم مستقبلًا، مؤكدًا أن الأطفال المشاركين في مهرجان اليوم باتوا أمام طريقين؛ إما أن تنمو موهبتهم ويصبحون في المستقبل فنانين هدفهم خدمة المجتمع، أو ينضمون لفئات متذوقي الفن، وهو في النهاية أمر يحسب لإدارة الأهلي التي ظهر حرصها الشديد على الاهتمام بالجوانب الفنية والفكرية والثقافية لدى أبناء الأعضاء؛ حرصًا منها على تشكيل جيل جديد مبدع في الجوانب الفنية، وأيضا متذوق لهذا الجانب بما يخدم المجتمع في النهاية.