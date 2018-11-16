الموسيقى الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون.. الثلاثاء

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوى الشريف، يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حفلا للفرقة القومية للموسيقى الشعبية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح البالون احتفالا بمولد خير البرية، يقدمه الفنان مجدى صبحى.



وقال الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، إنه اعتبارا من الساعة الثامنة وطوال ساعتين ونصف سيستمتع جمهور الحفل بأكثر من 17 أغنية دينية تقدمها الفرقة بمشاركة شعبة الإنشاد الدينى التابعة للفرقة.



ويقدم فنانو شعبة الإنشاد الديني مجموعة من أشهر الأغانى الدينية لكبار المطربين منها: "محمد يا رسول الله، يوم ميلاد المصطفى، الرضا والنور، عليك صلاة الله وسلامه، إلهي ما أعظمك، هلت ليالى، إله الكون، كم ناشد المختار ربه " يتغنى بها كل من الفنانين" فاطمة ابراهيم ، هاني عبد المحسن، إسلام شميس، محمد نيازى، ميادة حسين، محمد البدري، كريمان، منى إبراهيم، رانيا حسين، نهلة خليل، آية خالد، خيرية محمود، ويشارك معهم من فرقة تحت 18 الفنان عماد عبد المجيد "، تدريب الفنان حاتم سمير، وإشراف فني للدكتور أحمد رفعت.



أما فنانو الفرقة القومية للموسيقى الشعبية فيقدمون باقة غنائية فى حب الرسول وآل بيته منها "وكلتك محامي، أمدحك، سيدة يا سيدة، يا مداحين النبي، قمرٌ سيدنا النبى، المصطفى لما نداني، يارب نورك فى قلبى " يشدو بها الفنانون "عبده زغلول، أحمد سعد، نورا صبحي، دعاء الجيزاوي، أحمد حسن، مجدي شيحة" تدريب الفنان نعيم فاروق، إشراف فنى للفنان عاطف سعيد.