استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة لإزالة الإشغالات بشارع سليم

استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى صدى البلد، بشأن تعديات أصحاب المحلات التجارية على شارع "سليم".



وشن رئيس الحي، حملة موسعة لإزالة الإشغالات بالتعاون مع ادارة الإشغالات وأجهزة العمل الميداني، مناشدا المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية بعدم وضع الحواجز الحديدية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.