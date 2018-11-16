أبو العز يحصد ذهبيتين وفضيتين لمصر فى بطولة العالم للقوى البدنية

تمكن اللاعب المصري سامى محمد أبو العز من الحصول على ذهبيتين وفضيتين لمصر وذلك فى بطولة العالم للقوى البدنية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الجاري.



يشار إلى أن البطولة شارك فيها أكثر من ١٥٠٠ لاعب من كل أنحاء العالم.



ويعد أبو العز من أبرز أبطال البطولة التي حقق فيها إنجازا كبيرا ، ويسعى دائما إلى تحقيق المزيد ورفع اسم وعلم مصر في كافة المحافل الدولية.