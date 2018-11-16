مواطن يشكو من انتشار التوكتوك بشارع ولى العهد بكوبرى القبة

أرسل المواطن رضا حسن أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار ظاهرة التكاتك بشارع ولى العهد التابع لكوبرى القبة.



وقال المواطن فى شكواه إن سائقي التوكتوك احتلوا الشارع وحولوه إلى موقف بالبلطجة، وتسسبوا فى إعاقة حركة المرور وتعمدوا مضايقة السكان.



وطالب رضا، الحى بالسيطرة على التكاتك وإعادة المنطقة لمظهرها الحضارى الآمن.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360..