الكشف على 5221 شخصا بمبادرة عينك فى عنينا في أسوان.. فيديو وصور

قال الدكتور عز الصادق رئيس فرع صناع الخير للتنمية بأسوان، إن مبادرة "عينك فى عنينا" لمكافحة العمى نجحت حتى الآن فى تنفيذ 6 قوافل بقرى النجاجرة وخور قبلى بمركز كوم أمبو وأبو الريش بحرى بمركز أسوان، بالإضافة إلى نجع العرب بمركز دراو.



وأشار الصادق إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 5221 حالة، كما تم إجراء 722 عملية، بينما تم تسليم 1309 نظارات طبية.



ولفت إلى أنه جار الاستعداد لتنفيذ قافلتين الأسبوعين القادمين أحدهما بقرية النزل بمركز إدفو، والأخرى فى قرية الدر بمركز نصر النوبة، علاوة على تنفيذ مبادرة "أولادنا فى عنينا" من بداية عام 2019 تستهدف الكشف الطبى على طلاب المدارس فى أمراض العيون والسكر والأنيميا.