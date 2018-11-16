23 نوفمبر.. انطلاق تيفاني فاشون ويك بدبي

تنطلق فى دبى يوم 23 نوفمبر الجارى فعاليات الدورة الثانية من "أسبوع تيفانى فاشون ويك باريس" بعدما عقدت دورته الأولى فى أبريل الماضى بوجود أشهر استايلش للأزياء الفرنسى كوكو والمصمم الأمريكية تيفانى وهى المدير التنفيذي وصاحبة اسبوع تيفانى فاشون.



وتشارك في أسبوع تيفاني، مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري التي ستقدم عرض مكون من 20 قطعة يتضمن مجموعة من فساتين الزفاف والسهرة.



وقالت منى المنصوري إنها استخدمت أقمشة فاخرة من الدانتيل الفرنسى والتافتا والأورجانزا الإيطالى، مشيرة إلى أنها اعتمدت بشكل كبير على التطريزات والشوارفسكى لأنها أبرز ما يميز كل المجموعات التى تقدمها.



وأشارت إلى أنها اختارت 4 ألوان لفساتين السهرة هى درجات البينك مع الأولد روز والأحمر وهو لون حيادى يعتمد فى كل عروض الأزياء بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادى بجميع درجاته.



وبالنسبة لفستان الزفاف أكدت «المنصورى» أنها اعتمدت على لون جديد لأن أى عرض أزياء لابد أن يتميز بشيء جديد سواء فى الأقمشة أو الرسوم والنقوش والتطريزات منوهة بأنها مزجت فى فستان الزفاف بين اللونين العاجى والأبيض اللؤلؤي.