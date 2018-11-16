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فيديو جراف

فيديو جراف.. الموت بسبب فرط العمل يهدد حياة اليابانيين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
مريم خالد


"KAROSHI" مصطلح ياباني يعني الموت بسبب العمل، ظهر عام 1970، وذلك بعد زيادة معدل وفيات الموظفين نتيجة السكتات الدماغية والانتحار.

وتعود قصة هذا المصطلح، عندما أعلن رئيس وزراء اليابان في عام 1950، بناء الاقتصاد، فمنحت كبرى الشركات مغريات لموظفيها لجذبهم للعمل أكبر ساعات ممكنة.

انتشر بعد ذلك مفهوم الخوف من الفشل وبدأ تقييم الأشخاص بمقدار عملهم ومن بعدها زادت حالات الانتحار والموت المفاجئ نتيجة الإجهاد والحرمان من النوم.

وقد بلغ عدد الوفيات في عام 2015 ما يقرب من 96 عاملا قد رحلوا نتيجة سكتة دماغية للإفراط في العمل، فيما انتحر 2149 عاملا بسبب الضغوط النفسية.
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