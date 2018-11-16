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محافظات

المعداوي يوجه بحل مشكلات الصرف والمياه لحي السلايمة بالعريش

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:48 م
المعداوي يستمع الي
المعداوي يستمع الي مشاكل ابناء حي السلايمة بالعريش
احمد صالح
وجه اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة العريش، أحد المهندسين بمجلس المدينة، بالتنسيق مع مسئولي الصرف الصحي والمياه؛ لحل مشكلة الصرف الصحي بمسجد حي السلايمة.

وأضاف رئيس المدينة، خلال جولته التفقدية بالمدينة، بحضور سكرتير مجلس المدينة والنائب رحمي بكير، أن مديرية الأوقاف أفادت بتعيين امام دائم للمسجد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه استدعى مسئول الإنارة؛ لتلبية مطالب الأهالي، لافتا إلى أنه سيتم توزيع المهام بين المجلس وشركة الكهرباء اعتبارا من غدٍ السبت.

وأوضح أنه وبالمرور علي حي أبو صقل استمع لمشكلات المواطنين بشأن المياه والنظافة، وتم التنسيق لدفع عربات النظافة فورا، كما سيتم بحث مشكلة المياه مع مسؤولي الشركة.
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