يمثل جهاز البصمة إزعاج لموظفي الشركات العاملة به، ولكن أخيرًا تمكن مجموعة من الباحثون بجامعة نيويورك من ابتكار طريقة جديدة لخداع جهاز البصمة.



وتوصل الباحثون إلى ابتكار طريقة تسمى بـ"المفتاح الرئيسي" لأجهزة البصمة الذكية، من شأنه خداع جهاز البصمة، تمكن من زيادة معدل خطأ هذا الجهاز، لتصبح 1 إلى 5 فقط، وهو معدل مذهل يصبح معه من السهل جدا خداع البصمة، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأثبتت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستطيع تكوين قاعدة بيانات من خلالها تكوين بصمة قادرة على اختراق اعتماد بصمة المستخدم.



ويتوقع أن تشكل هذه الطريقة خطرًا، لأن هناك عددا كبيرا من الأجهزة والهيئات تستخدم البصمات الرقمية، ما يعني أنه في وجود مثل هذا الابتكار يمكن استهداف هذه البيانات بسهولة من خلال "المفتاح الرئيسي" من قبل القراصنة الإلكترونيين.

