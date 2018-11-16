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فن

المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بمرور 80 عاما على إنشائه

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
محمد نبيل
بدأ المجلس الثقافي البريطاني اليوم احتفالاته بمرور 80 عاما على إنشائه في مصر ، وذلك في مقر المجلس في العجوزة، حيث استضاف عددا من الشركاء في المجال الأكاديمي، والحكومي، والفني، و من المؤسسات المجتمعية.

وضمت الفعالية معرضا متحركا لصور تستعرض تاريخ المجلس الثقافي البريطاني خلال العقود الثمانية الماضية، فألقت الضوء علي التغيرات التي أثّرت على أنشطته في السنوات الأخيرة. فأظهر المعرض هذا التطور الذي مر به المجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة الى المراحل المختلفة التي أثّرت علي العلاقات الدولية بين مصر والمملكة المتحدة على مر العقود.

وحضر الاحتفال في مقر المجلس الثقافي البريطاني عدد من ممثلي الهيئات الأكاديمية والحكومية ومن ضمنهم وزارة التربية والتعليم التي تشارك المجلس الثقافي البريطاني في تقديم برنامج تدريب المعلم ، والذي من المتوقع أن يقوم بتدريب 37000 معلم بحلول العام 2020. فمن خلال تطبيق التقنيات التكنولوجية ، استطاع المجلس توسيع نطاق تأثير البرنامج ليشمل عددا أكبر من المعلمين المصريين ، كما يسعي من خلال التطبيقات الرقمية الي ربط هؤلاء المدرسين بقرنائهم في بلاد مجاورة و إتاحة فرصة نقل خبرات من خلال شبكة المجلس الإقليمية والدولية.

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة الدولية التابعة للمملكة المتحدة المعنية بالفرص التعليمية والعلاقات الثقافية. ويوفر خدماته في أكثر من 100 دولة في إطار المجالات الفنية والثقافية وتدريس اللغة الإنجليزية وتوفير البرامج التعليمية والإجتماعية، وقد تأسس المجلس الثقافي البريطاني عام 1934.
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