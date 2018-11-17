ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وزير الري يفتتح محطة طابية العبد للصرف الزراعي برشيد.. اليوم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
وزير الرى
وزير الرى
جمالات الدمنهورى
يفتتح اليوم السبت الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية والري، ويرافقه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة محطة طابية العبد الجديدة برشيد، لبدء دخولها الخدمة فى اطار الاستعداد لموسم الأمطار ومواجهة آى سيول من المتوقع أن تحدث . 

ومن جانبه اكد المهندس سيد عماره رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الرى والميكانيكا  فى تصريحات خاصة " بصدى البلد "  إن "محطة طبية العبد" للصرف الزراعى ب بلغت إنشاؤها  باستثمارات تقدر بمبلغ 90 مليون جنيه و تضم 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وبطاقة إجمالية مليون م3/يوم لخدمة 15 ألف فدان بزمام مركزى رشيد وادكو موضحا بأن إقامة محطة طابية العبد برشيد جاء لمواجهة زيادة مياه الصرف الزراعى وتحسينه فى زمام مركزى رشيد وادكو بمحافظة البحيرة و لمواجهة الأمطار والسيول 

جدير بالذكر أن محطة طابية العبد برشيد بدأ العمل بها عام 1998 وتوقف حتى بدأ العمل بها مرة أخرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد وانتهى العمل بها فى شهر أكتوبر 2018 وتعتبر محطة طابية العبد ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال مشروعات الرى والصرف والتى دعمها بمليار جنيه بعد أن ضربت السيول محافظة البحيرة فى شهر نوفمبر عام 2015. 


loading...

ترشيحاتنا

بيجاما مبتكرة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم الهادئ

تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور

وفاء صادق: مبهورة بـ محمد الشرنوبي

تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

داعية: المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين

أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

خناقة على الهواء بين برلماني وداعية بسبب الاحتفال بالمولد النبوي

خبيرة ألمانية بعلوم القرآن تصحح مفاهيم مغلوطة عن الإسلام: الصورة النمطية الأوروبية تظلمه.. ساوى بين الرجل والمرأة أكثر من أي حضارة أخرى.. ولا يعرف فكرة الشعب المختار

حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو

لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو

معاق يخطف الأضواء في حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟