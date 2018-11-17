وزير الري يفتتح محطة طابية العبد للصرف الزراعي برشيد.. اليوم

يفتتح اليوم السبت الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية والري، ويرافقه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة محطة طابية العبد الجديدة برشيد، لبدء دخولها الخدمة فى اطار الاستعداد لموسم الأمطار ومواجهة آى سيول من المتوقع أن تحدث .



ومن جانبه اكد المهندس سيد عماره رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الرى والميكانيكا فى تصريحات خاصة " بصدى البلد " إن "محطة طبية العبد" للصرف الزراعى ب بلغت إنشاؤها باستثمارات تقدر بمبلغ 90 مليون جنيه و تضم 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وبطاقة إجمالية مليون م3/يوم لخدمة 15 ألف فدان بزمام مركزى رشيد وادكو موضحا بأن إقامة محطة طابية العبد برشيد جاء لمواجهة زيادة مياه الصرف الزراعى وتحسينه فى زمام مركزى رشيد وادكو بمحافظة البحيرة و لمواجهة الأمطار والسيول



جدير بالذكر أن محطة طابية العبد برشيد بدأ العمل بها عام 1998 وتوقف حتى بدأ العمل بها مرة أخرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد وانتهى العمل بها فى شهر أكتوبر 2018 وتعتبر محطة طابية العبد ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال مشروعات الرى والصرف والتى دعمها بمليار جنيه بعد أن ضربت السيول محافظة البحيرة فى شهر نوفمبر عام 2015.





