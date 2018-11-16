أمنة نصير: الأمية تسببت في الميل إلى الأفكار المتشددة

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من الأمية وعدم الاطلاع تسيطر على مجموعة من الشعب المصري، أدت إلى ميولهم للأفكار المتشددة.



وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن محاربة هذا الفكر المتطرف، تأخر كثيرًا ويحتاج إلى جهود مكثفة لمجابهته، معربة عن أملها في أن تكون هناك انعكاسات إيجابية على أرض الواقع، من خلال إجراءات عملية للقضاء عليه.



وأشارت عضو البرلمان إلى أن تغلغل الفكر المتطرف في المجتمع وتأصله يرجع إلى الجماعات الإرهابية، التي نشرت الفكر التتاري، مضيفةً بأننا تأخرنا كثيرًا في مواجهته.



كان الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، قد كشف عن إعداد دار الإفتاء خطة لمشروع تفكيك الأفكار المتطرفة يتضمن أربع مستويات الأول: مشروع المطويات، المستوى الثانى: مشروع الأبحاث العلمية الـمعمقة، المستوى الثالث: نقد كتابات وأدبيات ومرجعيات الجماعات المتطرفة المستوى الرابع: وحدة الرسوم المتحركة.