معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور

قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن المعهد نظم قافلة علاجية وارشادية إلى قرى محافظة الفيوم استمرت لمدة أسبوع لمساعدة صغار المربين هناك.



وجابت القافلة قرى المحافظة ناقلة التقنيات الحديثه من مركز البحوث الزراعية وتطبيقات الأبحاث البيطرية في مجال التناسليات الحيوانية تنفيذا لتعليمات د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة أن يتواصل البحث العلمي بالتطبيق الحقلي لخدمة الناتج القومي المصرى من خلال زيادة وتعظيم الإنتاج الحيواني وتحسين انتاجية السلالات الحيوانية لدي المربي الصغير.



واضاف جاد ان اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حرص على لقاء أعضاء الفريق المشارك في القافلة والإشادة بجهودهم في توعية وخدمة صغار المربين بالمحافظة وان هذه القوافل مستمرة في كل محافظات الجمهورية لخدمة أهالينا صغار المربين.