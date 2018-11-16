ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن المعهد نظم قافلة علاجية وارشادية إلى قرى محافظة الفيوم استمرت لمدة أسبوع لمساعدة صغار المربين هناك.

وجابت القافلة قرى المحافظة ناقلة التقنيات الحديثه من مركز البحوث الزراعية وتطبيقات الأبحاث البيطرية في مجال التناسليات الحيوانية تنفيذا لتعليمات د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة أن يتواصل البحث العلمي بالتطبيق الحقلي لخدمة الناتج القومي المصرى من خلال زيادة وتعظيم الإنتاج الحيواني وتحسين انتاجية السلالات الحيوانية لدي المربي الصغير.

واضاف جاد ان اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حرص على لقاء أعضاء الفريق المشارك في القافلة والإشادة بجهودهم في توعية وخدمة صغار المربين بالمحافظة وان هذه القوافل مستمرة في كل محافظات الجمهورية لخدمة أهالينا صغار المربين.
معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور
معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور
معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور
معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور
معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بالفيوم..صور
loading...

ترشيحاتنا

مظاهرات عارمة بـ إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة.. صور

غادة والي: 100 جنيه وبطانية لكل فرد من ضحايا السيول بأسيوط

شاهد.. إعصار غاغا المدمر يضرب الهند

الأرصاد تحذر الكويت من موجة أمطار مدمرة.. فيديو

كريم مأمون يحتفل بحفل زفافه اليوم

طائرة سعودية تنجو من كارثة في إسلام آباد

8 خدمات جديدة فى استاد الإسماعيلي بعد اتفاقية بريزنتيشن

منتخب مصر بالقوة الضاربة أمام تونس ..تعرف على التشكيل الرسمي

الإسماعيلي يتفاوض لخطف نجم الأهلي بعد خروجه من القائمة الإفريقية

أمريكية تحتفل بطلاقها بتفجير فستان زفافها

رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو

أحدث مشاريع ناسا.. البشر يعيشون على المريخ بعد 25 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

مشاهدة مباراة مصر وتونس .. بث مباشر
شاهد .. لقطات مرعبة لآثار حرائق غابات كاليفورنيا الأمريكية
شاهد.. إعصار غاغا المدمر يضرب الهند
عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟