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ديني

توفيت وهى حائض.. ما طريقة الغسل

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائلة تقول "توفيت زوجة أخي وهى حائض فلم نعرف هل نغسلها غُسل عادي أم غُسل الطهارة".

أجاب المفتي السابق، خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية، أنها تغسل بغسل الجنازة عادي، فهو يكفي ولا يشترط غسل الطهارة.

ويغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمينٌ كاتمٌ للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليغسل موتاكم المأمونون».. رواه ابن ماجه.
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