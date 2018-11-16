شاهد.. إعصار غاغا المدمر يضرب الهند

عرضت فضائية " روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد الآثار المدمرة التي خلفها إعصار غاغا المدمر الذي ضرب الهند بقوة.



وأعلنت السلطات مصرع أحد عشر شخصا على الأقل، وإجلاء 80 ألفا من منازلهم جراء إعصار غاغا الذي ضرب الساحل الجنوبي من الهند.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح وصلت لـ 120 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تتوجه العاصفة غربا وتضعف تدريجيا.

