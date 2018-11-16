قبل ما تاكل.. اعرف مخترع حلاوة المولد



وفقًا للدراسات والمؤرخين، فإن حلوى المولد ظهرت في العصر الفاطمي، حيث كان الفاطميون ينتظرون المناسبات الدينية للتقرب من الشعب، مثل إعداد الولائم والعزائم وتوزيع الهدايا على المواطنين، فظهرت في العهد الفاطمي فكرة صنع حلوى المولد كي يتم توزيعها على الناس والأطفال في الشوارع احتفالًا بالمولد النبي.



أما عروسة المولد فقد ظهرت في العصر الفاطمي أيضًا، واختلفت الروايات حول القصة وراء ابتكارها، ومن ضمن الروايات أنها صنعت استنادًا إلى زوجة الحاكم بأمر الله التي كانت تخرج معه في يوم المولد النبوي، فقام صناع الحلوى بتشكيل عروس تشبه زوجة الحكام.



ومنذ أن ظهرت حلوى المولد في العهد الفاطمي كانت تقتصر على أربعة أو خمسة أنواع فقط، لكنها كانت تصنع جميعها من السكر والعسل والمواد الجيلاتينية، ومع مرور العصور والأيام تطورت صناعتها بشكل كبير وأبدع المصريون في إضافة أنواع أخرى بأشكال وألوان وأطعمة مختلفة.

يتهافت المواطنون على شراء حلوى المولد متنوعة الأشكال والأطعمة والتي بدأت تغزو الأسواق منذ شهر ماضي، استعدادًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فهي عادة قديمة يتوارثها المصريون لكن لا يعلم الكثير تاريخها وأصلها ومن اخترعها، لكنها دومًا تجذب الأطفال والكبار وبالأخص عروسة المولد.