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أخبار العالم

الأمم المتحدة تروج للسياحة في محمية راس محمد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:40 م
محمية راس محمد
محمية راس محمد
أحمد محرم
نشر حساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على موقع "تويتر" تغريدة، أعرب فيها عن دعمه لجهود الحكومة للحفاظ على محمية راس محمد جنوب شرم الشيخ.

وجاء في التغريدة "نحن الآن في واحدة من أجمل وأهدأ البقاع في مصر، محمية راس محمد".

وأضاف البرنامج "ندعم وزارة البيئة المصرية لتعزيز قدرات المحمية ونشجع السياحة".

وأرفق الحساب بتغريدته صورًا تبرز الطبيعة الساحرة في محمية راس محمد.


We are at one of the most beautiful and serene spots in #Egypt ; #RasMohamed Protected Area. We have been supporting the @EGY_Environment in strengthening the capacities of the protectorate and encouraging #tourism #ThisisEgypt #UNDPNature #COP14 pic.twitter.com/CSeFqBMP6l — UNDP Egypt (@UNDPEgypt) November 16, 2018
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