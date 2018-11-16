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تعليم

انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:47 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
انتهت فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلبة الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد، اليوم، بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، والتى جاءت بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتحت رعاية محافظ الإقليم اللواء عادل الغضبان، وذلك وسط إقبال كثيف من الطلاب.

وصرح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ان القوافل التعليمية هذا العام لاقت حضورا كبيرا من طلاب الثانوية العامة حيث تجاوزت اعدادهم 3 آلاف طالب وطالبة على مدار يومين جاءوا من مختلف مدارس بورسعيد للمرحلة الثانوية للتمتع بشرح من خبراء المواد التعليمية الذين تحملوا المشقة فى السفر من اجل توصيل العلم اليهم بالمجان.

وأشار إلى أن الجديد فى القوافل التعليمية هذا العام أنها ركزت على توضيح شكل امتحان الثانوية العامة، وتوزيع الدرجات على نظام البوكليت، وكيفية تعامل الطلاب مع اسئلة الذكاء والتى دائما ما يشكون منها خاصة فى مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات.
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
انتهاء فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببورسعيد
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