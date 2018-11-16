شاهد تعليق هيثم عرابي بعد عودته لمنصبه من جديد

علق هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على عودته لمنصبه من جديد بقرار من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.



وكتب عرابي على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، قائلا: "أشكر الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة على ثقتهم فيَ، إن شاء الله بتوجيهات الكابتن نكون عند حسن ظن الجميع، أما بالنسبة للجمهور فمش لاقي كلمة تعبر عن شكري وامتناني لثقتهم وإن شاء الله أكون على قدر الثقة، ولأنها فترة صعبة فانا قررت أني أكون بعيدًا تمامًا عن السوشيال ميديا أو عمل أي حوارات تليفزيونية أو صحفية حتى الانتهاء من الانتقالات الشتوية، دعواتكم ياشباب".



ونجح هيثم عرابى فى إجراء العديد من الصفقات المدوية فى فترته الأولى داخل جدران القلعة الحمراء وهو ما أدى إلى تحقيق العديد من النجاحات.