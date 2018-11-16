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شاهد .. لقطات مرعبة لآثار حرائق غابات كاليفورنيا الأمريكية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت فضائية " روسيا اليوم"، لقطات مرعبة ترصد حجم الدمار الذي خلفته حرائق غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر فيديو التقطته كاميرات الطائرة من دون طيار ما خلفته حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى مصرع 66 شخصا وفقدان أكثر من 630 آخرين، وتعد هذه الحرائق الأشد بين عدة حرائق تسببت فيها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال العام.

وارتفع عدد المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح كاليفورنيا حاليا إلى أكثر من 600 شخص، وفق ما أعلن الشريف المحلى، أمس الخميس.

يشار إلى أن معظم المفقودين من مقاطعة ببلدة باراديس فى شمال كاليفورنيا، والتى مسحت فعليا عن الخريطة من جراء الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير".
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