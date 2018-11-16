خلال زيارته لمحافظة الدقهلية ..وزير الأوقاف يتابع مشروع تطوير مساكن سندوب بـ 2 مليار و255 مليون جنيه ..ويؤكد: الرئيس وجه بتنفيذه من حساب القوات المسلحة ويتابعه بنفسه..صور

وزير الأوقاف:

2 مليار جنيه تكلفة تطوير مساكن سندوب و الرئيس يتابع المشروع بنفسه

حملة رسول الإنسانية وصلت للعالمية



محافظ الدقهلية :

جهود للانتهاء من تنفيذ مساكن سندوب وتوفير البديل المناسب

تعاون وثيق بين المحافظة والأوقاف لتنفيذ عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة



أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف زيارة لمحافظة الدقهلية بدأها بزيارة مبنى ديوان المحافظة، وكان في استقباله الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام.



وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا استعرضا فيه عدد من الموضوعات المهمة ، وذلك بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات الأوقاف.



وقال وزير الأوقاف إنه لا يمكن لأحد أن يفرق بين صفوف المصريين، مؤكدا أن الوحدة الوطنية تضرب بجذورها في التاريخ المصري.



وأشار إلى التعاون المشترك مع المحافظة للانتهاء من مشروع تطوير وبناء مساكن سندوب، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ المشروع كاملا من حساب القوات المسلحة، كما يتابع بنفسه إجراءات إقامة هذا المشروع.



وأضاف "جمعة"، أن تكلفة تطوير جميع مساكن سندوب تقترب من 2 مليار و255 مليون جنيه، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتنفيذ المشروع كاملا من ميزانية القوات المسلحة خاصة أن فيه شقا اجتماعيا وإنسانيا للعديد من الأسر.



ولفت وزير الأوقاف إلى أن هناك تعاونا مستمرا لتنفيذ موقف مجمع المنصورة بإحدى أراضي الأوقاف، مشيرا الى أن مال الأوقاف يصب في صالح المشروعات الاجتماعية وخاصة المناطق الأولى بالرعاية.



وقال جمعه إن الإسلام دين سماحه وكل دين فيه متطرفين منهم من يتاجرون بالأديان ليتكسبون منها وأخرى جهله لا يعرفون الدين وأن مصدر الأديان السماوية من عند الله وإنما الأديان رحمه وأن الدين يهدف لترسيخ أسسس بناء الإنسان الصحيح.



وأضاف مختار جمعة أن حملة "رسول الإنسانية " انتشرت بشكل كبير وبجميع اللغات المختلفه فى دول العالم وأن اتحاد المؤسسات الإسلاميه بالبرازيل أعاد ترجمه الحملة باللغة البرتغالية فى رسالة للعالم أن رسول السماحه فى القلوب مهما اختلفت جنسيتها ولونها ولغتها.



من جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه يبذل كل الجهود للانتهاء من تنفيذ مساكن سندوب وتوفير البديل المناسب لأصحاب الوحدات السكنية، مضيفا أن هناك تعاونا وثيقا بين المحافظة ووزارة الأوقاف لتنفيذ عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة.



وأدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين وذلك بحضور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الذي أصر على حضور خطبه الجمعه التي كانت عن التسامح والمحبة بالأديان رغم اعتناقه للمسيحية.



وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة وأكد فيها على أن المصريين يضربون أروع النماذج للتسامح والعيش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية منذ فجر التاريخ، مشيرا إلى أن إصرار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على حضور افتتاح المسجد معنا لهو أروع مثال للوحدة والوطنية.



وأضاف أن الأديان جميعها تنبذ كل أشكال العنف والتطرف والتمييز وأننا نعيش في مصر بكل أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

