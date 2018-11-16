ننشر استراتيجية وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بالمالية

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، إن إنشاء الوحدة يعد أحد الخطوات الأساسية التي تتبناها الوزارة لتبني استراتيجية التقدم واستدامته بعد إجراءاتها الأخيرة علي مدي 5 سنوات وخصوصا في ملف شفافية الموازنة العامة والمشاركة المجتمعية في إعدادها.



وأضافت لـ"صدي البلد"، أن مؤشر مصر في شفافية المالية العامة علي المستوي العالمي سجل نحو 25 نقطة مئوية بعد تراجعه علي مدي 6 سنوات، معتبرة أن تلك الظاهرة وضعت حافزا لدي الوزارة في العمل الدؤوب لبدء مسيرة الإصلاح الهيكلي واستدامته ليتم رفع تصنيف مصر في شفافية الموازنة إلي أعلي من 60 نقطة مقارنة بنفس الوحدات التي تم إنشاؤها في بلدان الفلبين والمكسيك وأوغندا.



وأشارت سارة عيد، إلى أن الوحدة تقوم بالعديد من المهام من بينها زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية لإشراك المواطنين في مختلف القضايا المالية والاقتصادية وخصوصا إعداد الموازنة العامة وإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بها وكذلك إصدارات موازنة المواطن بصورة مبسطة وسلسة بالاعتماد علي الفيديو جراف أو الانفوجراف، والاستماع لمقترحات المواطنين والمعنيين بالموازنة العامة.



وأوضحت أن الوحدة تقوم أيضا بإشراك المواطنين بالمواعيد القانونية لعمليات إعداد الموازنة ومراحلها سواء مرحلة تجميع البيانات والمعلومات من الكيانات الخاضعة للموازنة وتجميعها ومناقشتها داخل أروقة الحكومة وإحالتها للبرلمان لمناقشتها واعتمادها بقرار من رئيس الجمهورية للعمل بها.



وتابعت سارة عيد أن الوحدة الوليدة لديها استراتيجية علي مدد ( متوسطة، قصيرة، طويلة) الأجل، بغرض رفع الوعي لدي المواطنين والمتخصصين وطلبة الجامعات بالقضايا الاقتصادية والتحديات التي تشهدها مصر اقتصاديا، باعتبارها أحد عوامل التنمية الحقيقية والمستدامة؛ مؤكدة أن الوحدة تركز بصورة كبيرة حاليا علي تطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي وإتاحة أكبر قدر من البيانات وتدعيمها بمحرك بحث للتيسير علي المواطنين وجود بريد إلكتروني وخط ساخن وصفحة خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقي مقترحات المواطنين واحتياجاتهم بخصوص المشروعات التنموية.



ولفتت إلي أن الوحدة ستركز بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة و الحكومة علي عقد مؤتمرات وحوارات مجتمعية لكل أطياف المجتمع من طلبة الجامعات ووسائل الإعلام والأكاديميين والبرلمان ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد واليونسيف، لإعداد منشورات وبحوث بغرض توصيل المعلومات والبيانات وإتاحتها بصورة سليمة ومبسطة.



وكشفت سارة عيد عن وجود استعدادات حاليا لدي الوحدة الجديدة في تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية علي مستوي المحافظات بالإسكندرية والفيوم بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة لتدريب طلبة الجامعات و لفئات المهمشة علي مفهوم تشاركية الموازنة العامة وإعلامهم بالقضايا الهامة بالنسبة إليهم في الموازنة العامة مثل ملف الرعاية الصحية والتعليم، بالتنسيق مع البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة، بجانب عقد لقاءات بالقري الأكثر فقرا واستطلاع آرائهم بغرض تحسين مستوي المعيشة والدخل.