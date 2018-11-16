محافظ الدقهلية يشارك فى افتتاح مسجد ويستمع لخطبة الجمعة.. ويؤكد للعالم: المسلمون والمسيحيون في مصر متفقون في كل شيء.. وذكرى المولد النبوي فرحة لكل المصريين.. وزير الأوقاف: هذا أروع مثال للوحدة

محافظ الدقهلية المسيحي:

• المسلمون والمسيحيون في مصر متفقون في كل شيء

• ذكرى المولد النبوي الشريف فرحة لكل الأسر المصرية



وزير الأوقاف:

• اصرار محافظ الدقهلية على المشاركة في افتتاح مسجد أروع مثال للوحدة الوطنية

• المتاجرون بالدين عبء وهمّ ثقيل على سُنة رسول الله

• علينا مبايعة النبي على السمع والطاعة



شارك الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، في افتتاح المسجد الكبير بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين، واستمع إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بعنوان: «حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء»، موضحًا أن هناك عدة أسباب لمشاركته في افتتاح المسجد، أولها تشريف وزير الأوقاف لمحافظة الدقهلية ومشاركته في افتتاح مسجد قرية كفر عزام، ومسجد آخر في طوخ ، وهي مشاركة وفرحة لكل الأهالي.



وتابع « شاروبيم»: وثانيًا العمل الخيري والمجتمع المدني يقدم أمور كثيرة ليست فقط في بناء المساجد وإنما أيضًا في بناء المدارس، والمستشفيات والوحدات الصحية والطرق والصرف الصحي، وهو ما حتم علي الذهاب والمشاركة وتقديم الشكر ، والسبب الثالث هو توجيه رسالة للعالم بأننا كمسيحيين ومسلمين نعيش على أرض هذه البلد مواطنين متفقون في كل شيء.



وأضاف: فإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار المسئولين بالدولة يزورون الكنيسة في الأعياد والمناسبات ، فلماذا لا نتخذهم قدوة فنزور ونفرح كمسيحيين بافتتاح مسجد ونشارك المسلمين فرحتهم، مؤكدًا أن ذكرى المولد النبوي الشريف فرحة لكل المصريين وما من أسرة مصرية إلا وتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف.



وعلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه المشاركة، بأن المصريين يضربون أروع النماذج للتسامح والعيش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن إصرار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على حضور افتتاح المسجد معنا لهو أروع مثال للوحدة والوطنية.



وشدد «مختار» على أن الأديان جميعها تنبذ كل أشكال العنف والتطرف والتمييز واننا نعيش في مصر بكل أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهًا بأن حب الله ورسوله جزء من العقيدة والدين فقال النبي يوما ومعه سيدنا عمر بن الخطاب «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».



واستشهد بقول الله تعالى «قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»، مشيرًا إلى أن أم عمارة تصدت لتلقى الطعان والسهام والضربات والنبي ينظر إليها ويقول (من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة) فتقول له (فداك نفسي يارسول الله فتأتيها الضربة فتوقعها على الأرض فيبشرها النبي بمرافقته فى الجنة هى وأهلها).



وأشار إلى أن أم عمارة تصدت لتلقى الطعان والسهام والضربات والنبي ينظر إليها ويقول (من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة) فتقول له (فداك نفسي يارسول الله فتأتيها الضربة فتوقعها على الأرض فيبشرها النبي بمرافقته فى الجنة هى وأهلها).



وقال ، وزير الأوقاف، إنه لما أشيع مقتل عثمان بن عفان اجتمع الصحابة على رسول الله وبايعوه بيعة الرضوان التى قال الله فيها «لقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا»، لافتًا إلى أن الصحابة بايعوا رسول الله على النصر أو الشهادة فلما انتهوا من بيعتهم وضع رسول الله إحدى يديه فى الأخرى وقال (وهذه بيعة عثمان بن عفان).



ونوه بأن هذه البيعة ليست خاصة بأصحاب رسول الله ولا بزمانهم وإنما هى ممتدة إلى يوم القيامة فكل منا ينبغي أن يبايع رسول الله على السمع والطاعة، شارحًا كيفية التفرقة بين حب النبي وادعاء حبه، مشيرا إلى أن الحقيقة تكمن فى الأفعال التى تتمثل فى اتباع سنة النبي وليس بالأقوال فقط.



وأفاد بأن الذي يدعى حب الله أو حب نبيه ينطبق عليه قوله تعالى «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»، فمن يحب رسول الله لا يمكن أن يكون كذابا لأن النبي علمنا أن الكذب من أخص علامات النفاق.



وطالب وزير الأوقاف، بالإقتداء بسنة النبي الكريم تطبيقا وتعلما وتعليما منوها أننا ابتلينا بأصناف يعتبرون عبء ثقيل على سنة النبي، مشيرًا إلى أن الصنف الأول هم المتاجرون بالأديان ممن يقدمون مصلحتهم على دين الله بل هم على استعداد ببيع دينهم بثمن بخس، والصنف الثاني هم المتحجرون فى الفهم الذين لم يجهدوا أنفسهم فى فهم سنة النبي وتطبيقها على أرض الواقع.



وأشار إلى أن هناك نوعا آخر يعتبرون هم على السنة، هم الذين يؤلون النصوص بجهل ويعملون أهوائهم فى تفسيرها، وينبغي علينا أن نواجه هذه الأصناف وبيان حقيقة السنة ونشرها بصورة صحيحة، ولذا أصبح فهم السنة وتدريسها وفهم مقاصدها بما يناسب هذا الزمان من صميم حبنا لرسول الله.





