منى محرز تفتح مزرعة وفرة للإنتاج الحيواني بأبو المطامير.. اليوم

يفتتح اليوم السبت اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وترافقه الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة مزرعة وفرة للانتاج الحيواني احدي مشروعات بنك الطعام المصري بقرية شعراوي التابعة لمركز ابو المطامير، وذلك في تمام الحاية عشرة صباحا.





ومن جانبه اكد المهندس "محمد الزواوى" وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان مزرعة وفره للإنتاج الحيوانى التابعه لبنك الطعام تبلغ مساحتها الكليه 4.5 فدان.



