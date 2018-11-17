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محافظات

منى محرز تفتح مزرعة وفرة للإنتاج الحيواني بأبو المطامير.. اليوم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
يفتتح اليوم السبت اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وترافقه الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة مزرعة وفرة للانتاج الحيواني احدي مشروعات بنك الطعام المصري بقرية شعراوي التابعة لمركز ابو المطامير، وذلك في تمام الحاية عشرة صباحا.

ومن جانبه اكد المهندس "محمد الزواوى" وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان مزرعة وفره للإنتاج الحيوانى التابعه لبنك الطعام تبلغ مساحتها الكليه 4.5 فدان.

وأشار إلى أنها خصصت لتسمين الماشية بقرية الشعراوى وتبلغ مساحة العنبر المقام بها 4500 متر مربع لافتا إلى أن الطاقة الكلية له تبلغ 450 رأس تسمين ماشية.
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