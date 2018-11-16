نائب: التعليم في حاجة ملحة لدخول القطاع الخاص بتوسع

أكد مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أننا في حاجة ملحة إلى دخول القطاع الخاص للمنظومة التعليمية، لكن ليس على طريقة المدارس الانترناشيونال، وإنما بالشكل الذي يتناسب مع الفئة المتوسطة.



وأضاف "كمال الدين حسين" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن دخول القطاع الخاص؛ سيوفر نظاما تعليميا أكثر تقدمًا.



وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، وزارة التعليم بتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص للحصول على تراخيص إنشاء مدارس خاصة.



كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن نيتها عقد شراكة مع القطاع الخاصة للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية.