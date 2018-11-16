الداخلية تزيل العديد من الإشغالات وتشن حملات بالمحافظات.. فيديو

واصلت الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وحالات الإشغالات في الشوارع والحملات المرورية المكثفة.



وأسفرت تلك الحملات- بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال 24 ساعة بمديريات الأمن - عن تأمين تنفيذ إزالة العشرات من التعديات المتنوعة، وأدى ذلك إلى سيولة مرورية عقب رفع الإشغالات وتم ضبط المئات من المخالفات المرورية.



واتُّخِذَت الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات؛ لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

