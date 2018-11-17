واشنطن تصفع نفسها بالعقوبات على إيران.. النهج الصدامي يعزز موقف الجناح المتشدد في طهران.. الشعب الإيراني أول الضحايا.. وتحذير من حرب خليج ثالثة

المواطنون الإيرانيون يتحملون العبء الأكبر من معاناة العقوبات

4 حالات فقط نجحت من أصل 85 تجربة عقوبات دولية

العقوبات تمهد الطريق أمام حرب أمريكية إيرانية محتملة



أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 5 نوفمبر الجاري فرض عقوبات على إيران، كانت قد رُفعت عنها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه ترامب في مايو الماضي.



وتستهدف الموجة الأخيرة من العقوبات المعاد فرضها قطاعات النفط والنقل والبنوك الإيرانية، بغرض إجبار طهران على التفاوض على اتفاق جديد أكثر تشددًا حيال أنشطة إيران الإقليمية كما ترغب واشنطن.



لكن مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية استبعدت نجاح العقوبات الأمريكية في تغيير سلوك طهران، كما استبعدت فعالية فكرة العقوبات بشكل عام، مشيرة إلى أنها لا تسفر سوى عن إيذاء الأطراف الضعيفة دون أن تؤثر على الأطراف القوية، ويصدق ذلك بشكل خاص مع دولة استبدادية مثل إيران، لا يتمتع مواطنوها الذين سيتحملون العبء الأكبر من معاناة العقوبات باي سيطرة على ممارسات حكومتهم.



وأوضحت المجلة أن الآثار الجانبية للعقوبات ستطال جميع الأطراف؛ وستهدد مستويات معيشة الشعب الإيراني وعلاقات واشنطن مع حلفائها، وربما تفضي إلى تورط الولايات المتحدة في حرب خليج ثالثة.



وأضافت المجلة أن هذه العقوبات لا تبشر بأي نتائج إيجابية، وإنما هي بالأحرى طريق إلى مزيد من الصراع لا التعاون أو السلام أو خدمة المصالح الأمريكية، مطالبة الإدارة الأمريكية بنهج أكثر تعاونًا مع إيران والتخلي عن أوهام تحويل الأخيرة إلى ديمقراطية من الطراز الغربي عن طريق العقوبات.



وترى مؤسسات صنع السياسة الخارجية الأمريكية أن العقوبات أداة فعالة في السياسة الخارجية لتجنب خيار الحرب، لكن التجارب أثبتت أن العقوبات لا تنتج سوى آثار واهية في أفضل الأحوال، ولا يمكن التعويل عليها في تحقيق نتائج إيجابية.



وأظهرت دراسة مسحية أجرتها مؤسسة "الأمن الدولي" البحثية على 85 حالة تعرضت فيها دول لعقوبات على مدى عقود أن 4 حالات فقط أفلحت فيها العقوبات في تحقيق نتائج إيجابية، أما الأثر الأبرز للعقوبات فهو إلحاق الضرر بمواطني الدول الخاضعة للعقوبات، وهم في معظمهم مدنيون أبرياء لا سلطان لهم على حكوماتهم.



وبحسب المجلة، فقد نشر مخرج إيراني مقالًا في صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2013، قبل رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، أوضح فيه أن هذا بالضبط هو الأثر الذي أنتجته العقوبات، في غضون العام ونصف السابقين على المقال زادت نسبة الأسر الإيرانية الواقعة تحت خط الفقر من 22% إلى أكثر من 40%، وفقد الريال الإيراني أكثر من 40% من قيمته، وقفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى معدلات غير مسبوقة، وتدهورت صحة العديد من المرضى بسبب شح الأدوية غربية الصنع.



ويبدو أن السيناريو نفسه سيتكرر مع عودة العقوبات الأمريكية الكاملة على إيران، فهي لم تستثن واردات الطعام والأدوية والسلع الأساسية إلى إيران.



وتعارض أوروبا رفض الولايات المتحدة استثناء السلع الغذائية من العقوبات على إيران، وتلك هي إحدى النقاط التي تعرض علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين للخطر، وما يفاقم من هذا التهديد أن البيت الأبيض هدد بمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بشروط العقوبات الأمريكية على إيران.



وأضافت المجلة أن هذه العقوبات دون شك ستعزز المشاعر المعادية للولايات المتحدة في أوساط الشعب الإيراني، وهو ما يعزز بالتبعية موقف النظام الإيراني داخليًا وأجنحته المتشددة التي تستهدف العقوبات أصلًا إضعافها، ومما لا شك فيه أن تحميل الولايات المتحدة مسئولية تجويع وإمراض الشعب الإيراني يأتي بمثابة هدية للنظام الإيراني المستبد والإرهابي.



وقالت المجلة إن احتمال تفاقم الخلاف الأمريكي الإيراني إلى حرب حقيقية هو احتمال مقلق بشكل جدي، فالرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن يوم دخول العقوبات حيز التنفيذ أن العقوبات تمهد الطريق أمام الحرب، متعهدًا بصمود بلاده.



وربما كانت واشنطن تتبع تكتيك إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي كان يضغط بالعقوبات على إيران لدفعها إلى طاولة التفاوض، لكن من المشكوك فيه أن تفلح إدارة ترامب في الوصول إلى نفس النتيجة، لأن إدارة ترامب ترغب في اتفاق أكثر تشددًا لا يُتوقع أن توافق إيران على شروطه، ثم إن الثقة باتت منعدمة بين إدارة ترامب وطهران بعد انسحاب الأولى من الاتفاق النووي.



وتابعت المجلة أن نهجًا أكثر اعتدالًا وواقعية يمكن أن يخدم مصالح الولايات المتحدة والشعب الإيراني على السواء بشكل أفضل.