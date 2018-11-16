ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طبيب للرجال: تزوج صاحبة البشرة الجافة وليس الدهنية.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:06 م
عاصم فرج
عاصم فرج
هاني حسين
قال الدكتور عاصم محمد فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن عمليات زرع الشعر انخفضت بصورة كبيرة إلا في حالات الصلع فقط، موضحا أن هناك أقراصا جديدة للرجال لعلاج تساقط الشعر، وأدوية علاج التساقط للرجال تختلف عن مثيلتها للمرأة.

ووجه "فرج"، في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، نصيحة للرجال قائلا: "اتجوز صاحبة البشرة الجافة وليست صاحبة البشرة الدهنية، لأن صاحبة البشرة الجافة يسهل علاج جفاف بشرتها بالمرطبات على عكس البشرة الدهنية، وأصحاب البيشرة الدهنية يعانون من القشرة في فصل الشتاء وتجمعات للدهون في الجسم".

وتابع: "البوتوكس له إستخدامات كثيرة ومنها علاج فرط وكثرة العرق، وإخفاء عضلات الفك الظاهرة لدى السيدات".
loading...

ترشيحاتنا

ملفوفا بالعلم المصري.. قاهرة المعز تستقبل جثمان البطل ساطع النعماني خلال ساعات.. جنازة عسكرية فى وداع وحش ملحمة بين السرايات .. والفقيد: خلى بالكم من مصر

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

بكري عن حادث ترام مصر الجديدة: السائق لم يلتزم بالضوابط والتعليمات

تونس تسجل ومصر تضغط للتعادل بعد 25 دقيقة.. فيديو

المتهم بقتل نجل عشيقته في القليوبية: مش قصدي أموته وزعلت عليه

شاهد.. زوار حديقة الجيزة يختبئون داخل قفص الحيوانات

مصطفى بكري يكشف حقيقة العملات المعدنية من 10 جنيهات إلى 100

تونس تضرب مصر بهدف مفاجئ.. فيديو

الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٧ أيّام .. فيديوجراف

طبيب للرجال: تزوج صاحبة البشرة الجافة وليس الدهنية.. فيديو

خطأ حجازي يمنح تونس هدف التعادل أمام مصر ..فيديو

حلا شيحة: أحترم الحجاب وسأظل.. ولن أرتديه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

فنان هوليوودي: رفضت دور الإرهابي لهذا السبب .. فيديو
خطأ حجازي يمنح تونس هدف التعادل أمام مصر ..فيديو
باهر المحمدي يسجل الهدف الثاني في مرمى تونس.. فيديو
بوجي وبكار ورشيدة.. من إبداعات غادة في صناعة عرائس الفوم الملون.. فيديو
مصر تقتنص التعادل من تونس بالشوط الأول بتألق تريزيجيه.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟