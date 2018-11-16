طبيب للرجال: تزوج صاحبة البشرة الجافة وليس الدهنية.. فيديو

قال الدكتور عاصم محمد فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن عمليات زرع الشعر انخفضت بصورة كبيرة إلا في حالات الصلع فقط، موضحا أن هناك أقراصا جديدة للرجال لعلاج تساقط الشعر، وأدوية علاج التساقط للرجال تختلف عن مثيلتها للمرأة.



ووجه "فرج"، في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، نصيحة للرجال قائلا: "اتجوز صاحبة البشرة الجافة وليست صاحبة البشرة الدهنية، لأن صاحبة البشرة الجافة يسهل علاج جفاف بشرتها بالمرطبات على عكس البشرة الدهنية، وأصحاب البيشرة الدهنية يعانون من القشرة في فصل الشتاء وتجمعات للدهون في الجسم".



وتابع: "البوتوكس له إستخدامات كثيرة ومنها علاج فرط وكثرة العرق، وإخفاء عضلات الفك الظاهرة لدى السيدات".

