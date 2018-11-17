بريطانيا في أسوأ أزماتها منذ عامين.. تذهب إلى 29 مارس بخطة مشوشة.. أزمات واستقالات في الحكومة والحزب.. والجنيه الإسترليني في خبر كان

تيريزا ماي تحصل على دعم من الوزراء الرئيسيين في إطار صفقة البريكست

الشعب والحكومة في البرلمان في حيرة بسبب قرارات تيريزا ماي

رئيسة وزراء بريطانيا تجاهلت الرد على متصل طالبها بالتنحي

محاولات لحجب الثقة عن ماي بعد تهديدها البرلمان



تناول موقع نيوز دوت كوم الإسترالي، مسألة البريكست أو عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أثارت لغطًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن بريطانيا تسير نحو الخروج من الاتحاد بمعالم غير واضحة لاشك ستؤثر فيها خلال السنين اللاحقة، مالم يتم تدارك الأمر بخطة واضحة، خاصة وأن رئيسة الوزراء الحالي تيريزا ماي رفضت أي حديث عن استفتاء جديد بعد الاستفتاء التاريخي الأول في 2016.



قال موقع نيوز دوت كوم الإسترالي، إن رئيسة الوزراء تواجه أزمة عاصفة بمسيرتها ، فرغم أنها حصلت على دعم اثنين من كبار الوزراء في حملتها ، إلا أن الأصوات المطالبة بالتصويت على عدم الثقة بها تتزايد.



فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بدعم من اثنين من كبار الوزراء أثناء قتالها للدفاع عن مشروعها في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين نمت الاتصالات بسبب عدم الثقة في قيادتها.



بعد أكثر من عامين من تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا يزال من غير الواضح كيف ، وبأية شروط ستترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما هو مخطط في 29 مارس 2019.



فالوثيقة المكون من 600 صفحة التي تناولت أدق تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تمت صياغتها على أمل أن تحدد العلاقة بين لندن وبروكسل خلال الفترة الانتقالية ابتداء من 29 مارس 2019 وحتى يتم الانفصال النهائي، لكن وخلال الأيام الماضية وبعد 24 ساعة من مناقشتها من قبل حكومة تيريزا ماي المحافظة ومن ثم في البرلمان، بدأت آثارها تظهر في بريطانيا.



قبل جلسة عاصفة في البرلمان مع المعارضة العمالية، انهالت الاستقالات من الحكومة، تبعتها تهديدات من أعضاء حزب المحافظين الحاكم بسحب الثقة عن زعامة تيريزا ماي.



وذكر الموقع إن الحالة التي وصلت إليها بريطانيا هي الأسوأ منذ عامين، فكل ماتم لم يعمل إلا على تقسيم الحكومة منقسمة والشعب.



وأعلنت ماي ، التي فازت بقيادة الحكومة عقب الاضطرابات التي أعقبت استفتاء عام 2016 ، أنها اتفقت على صفقة خروج بريطانيا من المملكة المتحدة التي بموجبها تغادر المملكة المتحدة أكبر كتلة تجارية في العالم بأسلس طريقة ممكنة، لكن وزير الخروج البريطاني دومينيك راباب استقال بسبب الصفقة ، مما أدى إلى تراجع الجنيه الاسترليني ، وتبعه عدد من الزملاء الآخرين.



وتحدث سياسيون متمرّدون آخرون في حزب "ماي" بشكل علني عن الإطاحة بها وقالوا بصراحة أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يمرره البرلمان.



وتحدثت ماي التي تعهدت بشكل صريح بالبقاء كرئيسة للوزراء في برنامج تلفزيوني بالدفاع عن صفقتها ، رغم أن أحد المتصلين طلب منها "التنحى بكل احترام"، لكنها لم تتطرق إلى طلب المتصل.



وقال عضو البرلمان المحافظ ستيف جيكارد بيكر إن المتمردين في حزب ماي اقتربوا من العتبة التي من شأنها أن تؤدي إلى تصويت بحجب الثقة.



ويجب إجراء مثل هذا التصويت عندما يقدم 48 محافظًا رسائل إلى لجنة تسمى بـ 1922 التابعة للحزب.



قال ستيف جيكارد بيكر "ما حدث هو أن الناس كانوا يرنونني ويخبرونني أنهم يضعون رسائلهم لي.. وأعتقد أننا على الأرجح لسنا بعيدين عن بعضنا".



وبيكر هو شخصية رئيسية في جناح دعم خروج بريطانيا من حزب ماي.



وقال لـ بي بي سي: "أعتقد أنه من المحتمل أن تكون إزالتها وشيكة".



ومع ذلك ، وفي دعم لماي ، أعطى مايكل جوف ، 51 عامًا ، أبرز وزير دعم لبريطانيا - دعمه لها ، قائلًا إنه سيبقى في الحكومة كوزير للبيئة.



وحين سئل عما إذا كان لديه ثقة في ماي ، قال جوف ، الذي نسف محاولة قيادة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون في عام 2016 ، للصحفيين: "بالطبع أثق بها".



وأضاف: "أعتقد أنه من الحيوي للغاية أن نركز على التوصل إلى الاتفاق الصحيح في المستقبل ، والتأكد من أنه في المناطق التي تهم الشعب البريطاني، يمكننا تحقيق نتيجة جيدة بها".



كما أيد وزير التجارة ليام فوكس ، وهو أحد كبار مؤيدي Brexit ، ماي .



ولمغادرة الاتحاد الأوروبي بموجب شروط الصفقة ، ستحتاج ماي إلى الحصول على دعم حوالي 320 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650.



ومن المقرر مناقشة الاتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر.



وخارجيًا، وصف وزير الشؤون الأوروبية الألماني ميشائيل روت، حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنها تراجيديا لم يكن حتى الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير ليقدر على تأليفها.



وكتب روت على تويتر، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مأساة. حتى شكسبير لم يكن ليتصورها... أمر محزن جدا.



وقال إنه رغم أن برلين لا تريد خروج بريطانيا من الاتحاد، إلا أن من مصلحة الطرفين أن تربطهما علاقات وثيقة بعد الانفصال.



الجنيه الإسترليني، هو الآخر، لم يشذ عن القاعدة وحالة التدهور في المشهد البريطاني.



وبعد إعلان وزير بريكست دومينيك راب استقالته من الحكومة تراجع الجنيه ، لتخسر العملة نحو 1 نقطة مئوية من قيمتها مقابل الدولار.



وتدنت قيمة الجنيه إلى 1.2858 دولارا مقابل 1.2992 دولارا ، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل إعلان مشروع الاتفاق حول بريكست ومصادقة الحكومة عليه مساء الأربعاء.



وحذرت تيريزا ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن بريكست في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.



وقالت ماي في كلمتها أمام البرلمان إنه يمكننا اختيار الخروج من دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن بريكست، أو يمكننا اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن بريكست.



ويخشى أنصار بريكست ومعارضوه أن يجبر بريطانيا على الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي لسنوات دون أن يكون لها أي رأي في الموضوع كونها ستكون قد أصبحت خارج الاتحاد.