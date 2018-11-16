بكري عن حادث ترام مصر الجديدة: السائق لم يلتزم بالضوابط والتعليمات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حادث الترام بمصر الجديدة الأسبوع الماضي الذي اصطدم بمؤخرة حافة نقل عمالا وأكمل طريقه بعيدا عن المحطة بمسافة 400 متر حتى اصطدم بسيارة ميكروباص، أسفر عن مقتل كمسري الحافلة محمد العزازي، وأكد شهود العيان أن الميكروباص انقلب 7 مرات، حيث لقيت مواطنة غينية داخله مصرعها مع 3 من الركاب.



وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن سائق الترام أقر في أقواله أنه ترك الترام في مواعيد تغيير العمل، لكن الترام تحرك دون سائق اصطدم بالحافلة والميكروباص.



وأعرب الإعلامي، عن حزنه لعدم اتباع سائق الترام التعليمات والضوابط، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة المواطنين.