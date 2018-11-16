عراك عنيف بين سيدة وعامل في مطعم بـ كاليفورنيا بسبب الكاتشب

نشبت مشاجرة عنيفة بين عميلة وموظف بمطعم "ماكدونالدز" العالمي، بسبب زجاجة كاتشب، ووصل الأمر إلى قيام الشرطة بمطاردة المرأة.



وفقدت العميلة أعصابها موجهة اللكلمات والسباب إلى مدير المطعم بـ "سانتا آنا" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن رفض المدير طلبها للحصول على أكياس إضافية من الصلصة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



واشتد الصراع إلى حد قيام السيدة بدفع المدير وموظف آخر داخل منطقة إعداد الطعام، وسددت اللكمات في وجه الرجل وتوجيه الضربات الشرسة على رأس وجسد المدير والعامل.



وعقب ذلك تمكنت المرأة من الفرار خارج المطعم، بعد أن تدخل شاب يعتقد أنه مع السيدة بفك العراك.

