شيخ الأزهر يعتمد قرار لجنة ديوان المظالم بعودة جميع المدرسين المفصولين

اعتمد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرار لجنة ديوان المظالم بالأزهر، بعودة جميع المدرسين الذين تم فصلهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وكانوا علي رأس عملهم حتي صدور قرار الفصل.



وأوضح الأزهر في بيان، اليوم الجمعة، أن القرار جاء بعد صدور الحكم القصائي لصالح الأزهر، لحين البت في التظلمات المقدمة منهم.



وكلف الامام الاكبر الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر بسرعة تنفيذ قرارات عودة جميع المدرسين المفصولين، حرصا علي استقرار أوضاعهم الحياتية والأسرية، مؤكدا علي استكمال التحقيقات مع كل من يثبت تورطه قديمًا أو حديثًا في الحصول على أموال من أي شخص بغرض التعيين أو الضم، وإبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.