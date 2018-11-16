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رياضة

تشابك بالأيدي بين لاعبي مصر وتونس ..تعرف على السبب

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
نور عادل
نشبت مشادة حادة بين لاعبي منتخب مصر ولاعبي منتخب تونس بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واشتبك أيمن أشرف مع أحد لاعبي منتخب تونس، وذلك على خط التماس بالقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وفي لحظات اجتمع اللاعبين من المنتخبين وكاد أن ينشب اشتباك حاد إلا أن الحكم تدخل لإنهاء الموقف سريعًا.

ويدخل منتخب مصر بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع : ايمن اشرف - باهر المحمدي - احمد حجازي - احمد المحمدي
خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عمرو وردة - محمود حسن تريزيجية
خط الهجوم : مروان محسن
بينما يدخل منتخب تونس بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: ياسين مرياح، رامي البدوي، أسامة الحدادي، ديلان برون
الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، سيف الدين خاوي، نعيم سليتي
الهجوم: وهبي خزري.
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