باهر المحمدي يسجل الهدف الثاني في مرمى تونس.. فيديو

نجح منتخب مصر من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نظيره منتخب تونس بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.



وسجل الهدف باهر المحمدي بالدقيقة 60 وذلك بعد عرضية من عمرو وردة.



ويدخل منتخب مصر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : ايمن اشرف - باهر المحمدي - احمد حجازي - احمد المحمدي

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عمرو وردة - محمود حسن تريزيجية

خط الهجوم : مروان محسن

بينما يدخل منتخب تونس بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: ياسين مرياح، رامي البدوي، أسامة الحدادي، ديلان برون

الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، سيف الدين خاوي، نعيم سليتي

الهجوم: وهبي خزري.