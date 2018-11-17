ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. انطلاق القافلة الطبية بشمال الأقصر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
القافلة الطبية بشمال
القافلة الطبية بشمال الاقصر
شمس يونس
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية اليوم وغدا بمقر الوحدة الصحية بالصعايدة التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر.

وتأتي الحملة فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار اعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، أن القافلة تشمل تخصصات الجلدية والعظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والاسنان والاطفال ، على ان يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات واعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود مصر لفك عقدة 35 عاما أمام تونس

خالد جلال: اختيارى لتقديم عرض مسرحى في منتدى الشباب وسام على صدري

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل ٣ عناصر شديدي الخطورة بالشرقية

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

بعد هزيمة الاهلي.. المنتخبات المصرية ترد الاعتبار للأحمر أمام التوانسة

شاهد تعليق هيثم عرابي بعد عودته لمنصبه من جديد

الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

كريستيانو يقدم هدية لأم أولاده بسعر خيالي

تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

صحيفة أمريكية تكشف لـ ترامب الطريقة الوحيدة لإسقاط النظام الإيراني

مشادة بين الننى وأحمد حجازى فى لقاء مصر وتونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو
شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟