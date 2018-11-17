اليوم.. انطلاق القافلة الطبية بشمال الأقصر

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية اليوم وغدا بمقر الوحدة الصحية بالصعايدة التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر.



وتأتي الحملة فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار اعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، أن القافلة تشمل تخصصات الجلدية والعظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والاسنان والاطفال ، على ان يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات واعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.