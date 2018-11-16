ظاهرة طبيعية مدهشة في شمال روسيا .. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يرصد ظاهرة طبيعية مدهشة لمواطني مدينة كراسنويارسك الواقعة شمال روسيا وهم يشهدون ضبابا كثيفا يغطي جسرا فوق نهر ينسي.



وتداول المواطنون لقطات صور وفيديو لهذه الظاهرة المدهشة في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى حدوث الضباب نتيجة تبخر ينبعث من النهر الذي عادة ما لا يتجمد في هذا المكان أثناء حلول البرد.



